"Valle Zavelea, un disastro"

Moria di pesci nella Valle Zavelea, scoppia la polemica. La manovra idraulica per il prosciugamento della valle, secondo quello che sostiene l’ente Parco è una manovra annuale e "normale" fatta per migliorare le condizioni della valle. Una risposta che non ha soddisfatto il capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia a Comacchio, Bruno Calderoni. "Le Valli di Comacchio – sostiene – attualmente sembrano una terra di nessuno. E’ fondamentale la programmazione di questi interventi per preservare la fauna ittica, sono morti pesci e tantissime anguille. Non possiamo permettere questo, le valli sono patrimonio dell’umanità. Attualmente il Parco è gestito da persone che, a mio parere, non sono preparate. Tutto ciò a discapito di una terra che il mondo ci invidia".

Jasmine Belabess