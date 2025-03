"Vallette, cantiere alle fasi finali. E interverremo a San Giovanni"

"In riferimento agli interventi delle opposizioni ostellatesi, mi preme spiegare ai cittadini che attualmente ci sono tre cantieri Pnrr in atto", comincia così la replica del sindaco Elena Rossi (nella foto) alle dure critiche sul presunto immobilismo della giunta sulle grandi opere e la gestione delle manutenzioni del patrimonio da parte dell’opposizione, specie Insieme per Ostellato. I tre cantieri riguardano innanzitutto le Vallette, operazione finanziata attraverso il Parco regionale del Delta del Po, la cui gara d’appalto è stata gestita direttamente da Invitalia. Poi l’edificio che ospita appartamenti di Erp gestiti da Acer a Rovereto per il miglioramento sismico ed energetico dell’immobile, infine l’adeguamento sismico e la riqualificazione della palestra delle scuole di Dogato. "Sul cantiere delle Vallette siamo ormai a buon punto – spiega il sindaco – la fine lavori è prevista a breve; nonostante ciò che dice l’opposizione, i lavori non si sono mai fermati; piuttosto in alcuni momenti sono andati a rilento anche a causa dei numerosi subappalti. Finito questo primo intervento, a fine estate inizieranno anche i lavori di ristrutturazione dei bungalow; in tal modo avremo riqualificato gran parte dell’area ricettiva del sito delle Vallette. I lavori sull’immobile di appartamenti popolari stanno procedendo regolarmente e senza intoppi e i tempi di fine lavori sono al momento pienamente rispettati". Ammette ritardi per quanto riguarda la palestra di Dogato. "C’è stato effettivamente un ritardo sulle lavorazioni riconducibile a un imprevisto che riguarda la realizzazione del massetto, su cui poi dovrà essere posato il nuovo linoleum. Insieme al responsabile dell’ufficio tecnico si sta cercando la soluzione più idonea. Come tutti sanno i cantieri presentano spesso imprevisti e problemi tecnici, che possono ritardare di qualche mese il termine dei lavori". Per quanto riguarda gli asfalti, marciapiedi e decoro urbano, "è imminente la consegna lavori alla ditta che dovrà eseguire la riqualificazione di piazza della Pace a San Giovanni e il rifacimento di un tratto di marciapiede di circa 200 metri, sempre nella frazione. Lo scorso anno sono stati asfaltati diversi chilometri di strade comunali. Certamente c’è molto altro da fare e ogni anno programmiamo interventi sulla base delle risorse disponibili".

Franco Vanini