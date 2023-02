Vallette, iniziati i lavori "Saranno riqualificate"

Le Vallette di Ostellato sono al centro di un importante intervento di riqualificazione ambientale e della ricettività turistica. Si comincia con Valle Fossa, la cosiddetta prima valle, qui i lavori sono iniziati in questi giorni grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune. "Abbiamo messo in campo circa 50 mila euro – spiega il sindaco Elena Rossi – attingendo ai fondi di compensazione che ha elargito la Friell di San Giovanni, con l’obiettivo di efficientare la circolazione delle acque". In particolare saranno puliti e ristrutturati i sifoni di immissione e di emissione dell’acqua, ripristinata l’efficienza idraulica del canale di collegamento con lo scarico del Canale Circondariale, pulito l’imbocco dello scarico finale verso il Canale Circondariale, infine sarà rispristinata la sponda meridionale di Valle Fossa. L’operazione è importante: in estate a volte i sifoni non funzionano, l’acqua è più calda e se non c’è ricambio va in sofferenza la fauna ittica. Problema analogo nelle tre piccole vasche di fianco alla strada di accesso all’oasi naturalistica.

Diverse volte infatti si era verificata l’anossia, senza ossigeno i pesci morivano e andavano in putrefazione, con la conseguenza dell’odore nauseabondo, e in piena stagione turistica. "L’anno scorso però – puntualizza il primo cittadino – grazie a una task force formata dall’amministrazione comunale, Protezione civile, Provincia e la cooperativa Atlantide, che ha in gestione il sito naturalistico, siamo riusciti a evitare il peggio: quando i sifoni non funzionavano, entravano in funzione le pompe della Protezione civile. Grazie alla disponibilità dei volontari nel 2022 siamo riusciti a salvare la stagione turistica e la fauna ittica e contiamo di farlo anche in futuro".

I lavori termineranno entro il prossimo mese di marzo, in coincidenza con altri due importanti investimenti per riqualificare ed efficientare l’area accoglienza, per complessivi 1,5 milioni. Il primo filone di investimento, circa mezzo milione di euro, è estato messo in campo dal comune di Ostellato per sistemare i nove bungalow, in adiacenza della piazzetta, in modo da eseguire un’operazione organica con il secondo filone di intervento, un milione di euro di fondi Pnrr, per riqualificare la ricettività. "Entro il 2023 saranno finiti i lavori – conclude il sindaco Elena Rossi – con l’obiettivo di mettere a disposizione dei turisti nel 2024 un sito ambientale riqualificato, attraente e in grado di attirare gli amanti della natura e del turismo lento. Ad ogni modo faremo il possibile per salvaguardare la stagione turistica anche quest’anno, perché, lo ribadisco, valorizzare le Vallette è sempre stato un obiettivo prioritario di questa amministrazione". Con giusta ragione, si tratta di un’oasi naturalistica inserita nel parco del Delta del Po, visitabile a piedi, in bici o a cavallo; si presta anche al birdwatching, pesca sportiva e pic nic tra terra e acqua.

Franco Vanini