"Valli e complesso Sant’Agostino, la maggioranza non si muove"

COMACCHIO

Nella seduta del consiglio comunale di Comacchio, che si è tenuta giovedì sera, sono stati approvati a maggioranza il Bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2026. Ed è proprio su quest’ultimo atto, che si concentra il capogruppo di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni, che ravvisa "un’Amministrazione comunale e una maggioranza in seria difficoltà su diversi fronti". In particolare, registra una mancanza di strategia per il futuro delle Valli, "basti solo pensare che il Comune era assente nel momento in cui veniva presentata l’acquisizione ventennale della concessione d’uso di Boscoforte, lasciando decidere ad altri la gestione. Un’amministrazione comunale avrebbe dovuto andare in Regione, battere i pugni sul tavolo, per chiedere risorse necessarie a risolvere le criticità che interessano un comparto che caratterizza il nostro territorio. Ci sono chiaviche malfunzionanti, il problema di bilancioni abbandonati e fatiscenti che debbono essere demoliti, argini da sistemare. Ma nulla di tutto questo è stato fatto".

Altre situazioni che vengono evidenziate da Calderoni sono relative ai progetti riguardanti Palazzo Patrignani, il Complesso Sant’Agostino, "su cui nulla è dato sapere. Sappiamo che siano questioni di difficile gestione, frutto anche di scelte provenienti dalla precedente Amministrazione, ma credo siano necessarie risposte che nel corso del Consiglio comunale non sono state fornite, nonostante le domande e le sollecitazioni poste dai consiglieri di minoranza. Me compreso. La Giunta ha demandato la guida del Comune ai dirigenti, che svolgono un ottimo lavoro. Ma a mancare è la parte politica. Occorrono idee – prosegue Calderoni – per affrontare problemi e sfide future che il territorio si troverà davanti: Oltre all’emergenza Valle, destinata a diventare un acquitrino se non vi si metterà concretamente mano, penso a quella del turismo, con la questione aperta dei balneari che vede il Governo impegnato in questi mesi, e al problema causato al settore della pesca e dell’acquacoltura dalla presenza del granchio blu, più altre difficoltà che si presenteranno all’orizzonte".

E un forte richiamo, il capogruppo di Fratelli d’Italia lo riserva ad alcuni consiglieri di maggioranza "che, invece di supportare supinamente quanto viene loro propinato dalla vice sindaco Maura Tomasi, dovrebbero avere il coraggio, se le cose non funzionano come dovrebbero, di ‘staccare la spina’ a questa Amministrazione comunale. Non una parola è stata espressa nel corso del dibattito, nel corso del quale non sono state fornite risposte alle sollecitazioni e alle questioni presentate dai consiglieri di minoranza". Parole forti, quelle di Bruno Calderoni che chiede sostanzialmente "un cambio di passo nella guida del territorio".

Valerio Franzoni