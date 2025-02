Valli e Delizie, sanzioni in calo. Ma sono tantissimi i ricorsi

Sono in netto calo le sanzioni per violazioni al codice della strada, nello specifico 27.058 alla fine del 2024 (21.843 con l’autovelox), ma erano state 34.604 (26.932 con l’autovelox) a fine 2023 e 31.250 nel 2020. E’ quanto si legge nel rendiconto della Polizia locale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. Per quanto riguarda il contenzioso, ovvero la facoltà esercitata dal cittadino di presentare ricorso avverso un verbale, ha avuto numeri altissimi dagli anni dal 2017 in poi, in buona parte dovuti all’installazione del rilevatore di velocità fisso in Argenta sulla statale 16. Negli anni appena passati, la mole di lavoro dedicata ai ricorsi, sia a causa delle metodologie poco all’avanguardia della macchina burocratica, sia per l’abitudine di molti cittadini ad avvalersi della fase del ricorso – anche per motivi pretestuosi – è stata altissima. I numeri del contenzioso probabilmente sono in fase di assestamento, viste le linee dei Giudici di Pace, e per la conclusione di tutti i gradi di giudizio dei primi anni.

"Il 2024 è un anno anomalo – dice il comandante Carlo Ciarlini – per il susseguirsi di normative e orientamenti giurisprudenziali che hanno di fatto bloccato tutta una serie di attività a livello operativo, e forzato il lavoro dell’ufficio contenzioso". "Come testimoniano i numeri dell’anno passato – interviene Dario Bernardi, sindaco di Portomaggiore e presidente pro tempore dell’Unione con delega alla Polizia locale – l’impegno e le sfide non calano ma aumentano. Cerchiamo di chiedere al nostro corpo di Polizia locale sempre di più, perché maggiori sono le esigenze dei cittadini e perché i nostri vigili sono i più vicini e raggiungibili. La risposta che dànno è di presenza e disponibilità, questo non è banale né scontato e di questo come sindaci li ringraziamo. C’è una collaborazione rafforzata con tutte le altre forze dell’ordine, obiettivo che ci siamo dati ad esempio sui controlli sul sovraffollamento e sulle idoneità alloggiative; ma voglio menzionare anche alcuni obiettivi specifici come gli incontri con gli studenti nelle scuole, che qualificano l’attività del nostro corpo di polizia come dinamica e tesa anche a intervenire in modo preventivo e culturale in situazioni non scontate".

Franco Vanini