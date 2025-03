Valli e Nebbie sfila in centro. Un tour lungo il territorio

Una sfilata bagnata da qualche goccia di pioggia che scende su una classe d’altri tempi. I novanta equipaggi che hanno corso la prima giornata del Valli e Nebbie, la manifestazione fiore all’occhiello del club Officina Ferrarese, arrivano ai piedi del Castello nel tardo pomeriggio. Il bagaglio è quello di un tour mozzafiato fra i luoghi più suggestivi del territorio. Le strade sono quelle poco battute che portano nel cuore del Basso Ferrarese. Da Tresigallo alla suggestiva riserva di Zenzalino. Da Codigoro a Lagosanto, passando per Mesola. Alla partenza, dopo le straordinarie Bugatti guidate da Giulio Felloni e Alex De Angelis, il colpo d’occhio è straordinario. Alfa Romeo, Porsche, Jaguar. Il meglio della produzione motoristica mondiale. Si dice "particolarmente soddisfatto" il presidente del club Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti all’arrivo delle auto in piazza Castello. "La 35esima edizione – dice – si sta svolgendo nel migliore dei modi. Gli equipaggi sono entusiasti di una rassegna che, nonostante gli anni, sa sempre regalare emozioni e suggestioni nuove. Valli e Nebbie si è consolidata grazie a un team di soci straordinari che lavorano instancabilmente. La vetrina di Ferrara sul mondo, passa anche da qui". Dello stesso avviso è anche l’assessore allo Sport, Francesco Carità. "Valli e nebbie – chiosa – si conferma una rassegna attrattiva per tantissimi equipaggi provenienti dall’Italia e dal mondo".