Valli, oasi e paludi d’acqua dolce. L’Unione Europea stanzia 3 milioni

Ci sono anche le Valli di Argenta tra le oasi naturalistiche che godranno delle risorse messe in campo dal "Life Fresh", un importante piano per la riqualificazione ambientale, le paludi d’acqua dolce, che ha ottenuto l’approvazione dell’Unione Europea, messo in campo dall’Ente Parco del Delta del Po, in stretta collaborazione con i Comuni di Argenta e Ravenna, il Consorzio della Bonifica Renana e l’Università di Ferrara. Il progetto interverrà su tre siti Natura 2000 tra i più rappresentativi in Italia per questi habitat: le Valli di Argenta, Punte Alberete-Valle Mandriole e il Bardello nel comune di Ravenna. Il progetto, che partirà nei prossimi mesi, avrà una durata di 5 anni e un importo complessivo di 5.306.474 euro. Il finanziamento dell’Unione Europea ammonta al 60% dell’importo di progetto, e sull’area arriveranno quindi più di 3 milioni di euro di contributo europeo. "Life Fresh" ha l’obiettivo di riqualificare le più estese e importanti paludi di acqua dolce presenti nel Parco, tra le più importanti in Italia, che oggi soffrono l’impatto del cambiamento climatico e delle specie aliene e invasive e negli anni hanno subito un generale e significativo impoverimento ambientale. Grazie al Life si interverrà migliorando le caratteristiche degli ecosistemi palustri d’acqua dolce della porzione meridionale del Delta del Po, attraverso il ripristino dell’habitat. Il progetto prevede inoltre la creazione di una Comunità dei Popoli delle Paludi, non soltanto a livello locale, ma coinvolgendo le comunità che vivono attorno a tutti i principali complessi palustri d’Europa. "Le paludi di acqua dolce sono uno degli ambienti più importanti al mondo per la conservazione della biodiversità – commenta il direttore del Parco, Massimiliano Costa – e al contempo uno dei più fragili".

Franco Vanini