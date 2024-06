Valore aeronautico per Sturaro. Competenza medica a Bellotti

COMACCHIO

Il maggiore Francesco Sturaro e il dottor Enrico Bellotti, nel consiglio comunale di giovedì scorso, sono stati insigniti della "riconoscenza civica" del Comune di Comacchio. A consegnare l’onorificenza, tra emozione e applausi che hanno accompagnato la cerimonia, è stato il sindaco Pierluigi Negri. Al maggiore Francesco Sturaro, con apposito decreto presidenziale 252 datato 8 giugno 2022, è stata conferita la medaglia d’argento al valore Aeronautico per l’impegno nel contesto di emergenza umanitaria determinata dalla rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell’Afghanistan, avvenuta nel 2021. In qualità di capo equipaggio, infatti, Sturaro era stato impiegato in una pericolosa e rischiosa missione nell’ambito dell’operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall’aeroporto di Kabul. Nei momenti di massima concitazione, "riusciva – si legge nella motivazione di conferimento della medaglia - a volare senza soluzione di continuità, garantendo l’evacuazione di oltre tremila persone". Il dottor Enrico Bellotti, medico di Medicina Generale per 40 anni, lungo l’intera carriera lavorativa si è contraddistinto per competenza, impegno, tenacia, altruismo ed amore nei confronti dei propri pazienti e della propria comunità. Tra le altre cose, ha partecipato in prima persona, in qualità di membro fondatore, alla creazione della Medicina di Gruppo di Comacchio, rivestendo poi il ruolo di coordinatore di nucleo. Inoltre, durante la sua carriera, il dottor Bellotti è stato un pioniere del progetto Osco (Ospedali di comunità), per la creazione del reparto tutt’ora esistente.

v.f.