Valore artigiano, vera ricchezza di un territorio

Cirelli *

Bankitalia ha misurato

non solo la ricchezza che complessivamente è aumentata, ma ci segnala che solo il 5% degli italiani ne possiede quasi la metà del totale. Questi dati vengono avvertiti come elementi di disuguaglianza, che innescano il timore di un allargamento della povertà a strati sempre più ampi della popolazione, anche ferrarese. La storia del nostro Paese dal dopoguerra dimostra che nelle aree dove, attraverso lo sviluppo dell’intelligenza artigiana, la concentrazione di artigiani e Pmi in generale è maggiore, le disuguaglianze fra i cittadini sono minori. Così come è minore il timore di cadere in povertà. Coloro che, anche nel passato, hanno teorizzato ideologicamente la piccola impresa come l’anello debole del sistema economico, devono ammettere che è un fatto oggettivo. Si badi bene: si considera la ricchezza e non il reddito, che è solo una frazione della ricchezza, e neppure maggioritaria. Quando le disuguaglianze sono troppo ampie, il dubbio è che il diritto alla libertà sancito dalla nostra Costituzione sia messo in discussione. La redistribuzione della ricchezza attraverso l’aumento del prelievo coattivo in sistemi già ad altissima tassazione è fuori dalla storia e priva di utilità. Insomma, la piccola impresa rappresenta una leva di diminuzione delle disuguaglianze. Le Pmi sono un elemento di libertà personale, materiale ed effettiva. Ci avviciniamo a un appuntamento elettorale tanto importante quanto delicato. Non conosciamo i temi e i programmi di chi si candida al governo delle nostre comunità, ma il timore espresso domenica scorsa da Cristiano Bendin di confronti politici più concentrati sugli scontri ideologici, appare fondato. Quindi la priorità sociale dello sviluppo delle piccole imprese deve essere perseguita da coloro che si impegnano per il bene comune. Proponiamo che questo tema venga inserito nei programmi elettorali, con l’indicazione degli strumenti. Ne suggeriamo uno su tutti: la zona franca urbana.

* segretario provinciale

di Confartigianato