Valore umano e sportivo. Studentesse dalla rettrice: "Siete esempio per tutti"

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi personalmente con loro e ringraziarle per aver dato prova concreta del valore, dell’impegno e della preparazione che contraddistinguono la comunità studentesca. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento, che ha voluto sottolineare quanto gesti e traguardi individuali contribuiscano a rafforzare la forza collettiva dell’Ateneo. "Le imprese di queste due giovani ci ricordano che l’Università non vive isolata in una torre eburnea, ma dialoga costantemente con la società, contribuendo a costruire comunità più forti e solidali. Il loro esempio è un messaggio positivo e potente per tutte e tutti noi" ha dichiarato la rettrice.

Asia Salvagno, studentessa del corso di laurea in Infermieristica, è intervenuta recentemente in modo tempestivo e decisivo per prestare soccorso a una giovane coinvolta in un grave incidente stradale. Grazie alla sua prontezza e preparazione, ha contribuito a salvare una vita. Il suo gesto dimostra come conoscenze, lucidità e senso di responsabilità possano tradursi in azioni concrete e di grande valore per la collettività. Elena Roversi, neo-laureata in Scienze motorie e atleta del Cus, ha conquistato l’oro ai campionati nazionali universitari e la medaglia d’argento agli European Universities Combat Championships nella specialità Karatè-Kata. Oltre all’impegno sportivo, Elena ha proseguito in parallelo la stesura della sua tesi di laurea, coniugando studio e competizione ai massimi livelli. Due storie diverse, unite dallo stesso filo conduttore: dedizione, responsabilità e la capacità di trasformare tanto la formazione acquisita a Unife quanto il proprio percorso personale in azioni concrete.