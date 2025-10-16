Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinMamma recordMigliori ricercatoriNegozi storiciTruffa anziana sventataCastagne 2025
Acquista il giornale
CronacaValore umano e sportivo. Studentesse dalla rettrice: "Siete esempio per tutti"
16 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Valore umano e sportivo. Studentesse dalla rettrice: "Siete esempio per tutti"

Valore umano e sportivo. Studentesse dalla rettrice: "Siete esempio per tutti"

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi personalmente...

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi personalmente...

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi personalmente...

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi personalmente con loro e ringraziarle per aver dato prova concreta del valore, dell’impegno e della preparazione che contraddistinguono la comunità studentesca. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento, che ha voluto sottolineare quanto gesti e traguardi individuali contribuiscano a rafforzare la forza collettiva dell’Ateneo. "Le imprese di queste due giovani ci ricordano che l’Università non vive isolata in una torre eburnea, ma dialoga costantemente con la società, contribuendo a costruire comunità più forti e solidali. Il loro esempio è un messaggio positivo e potente per tutte e tutti noi" ha dichiarato la rettrice.

Asia Salvagno, studentessa del corso di laurea in Infermieristica, è intervenuta recentemente in modo tempestivo e decisivo per prestare soccorso a una giovane coinvolta in un grave incidente stradale. Grazie alla sua prontezza e preparazione, ha contribuito a salvare una vita. Il suo gesto dimostra come conoscenze, lucidità e senso di responsabilità possano tradursi in azioni concrete e di grande valore per la collettività. Elena Roversi, neo-laureata in Scienze motorie e atleta del Cus, ha conquistato l’oro ai campionati nazionali universitari e la medaglia d’argento agli European Universities Combat Championships nella specialità Karatè-Kata. Oltre all’impegno sportivo, Elena ha proseguito in parallelo la stesura della sua tesi di laurea, coniugando studio e competizione ai massimi livelli. Due storie diverse, unite dallo stesso filo conduttore: dedizione, responsabilità e la capacità di trasformare tanto la formazione acquisita a Unife quanto il proprio percorso personale in azioni concrete.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Università