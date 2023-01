"Valorizzare la lotta alle mafie"

Caro Carlino,

invece di idealizzare in vari modi (anche stupidi e colpevoli come il commerciante napoletano che vende giubbe di pelle intitolate a Matteo Messina Denaro o mandando in onda spettacoli a mio avviso diseducativi, e sto usando un eufemismo, come Gomorra, palestra per giovani esaltati), si desse valore a chi in tutti questi anni ha combattuto la mafia mettendoci la faccia, si farebbe un servizio utile e non mafioso. E poi, cari politici, o pseudo tali, sappiate che l’ergastolo ostativo, fine pena mai, servirebbe ad evitare scandali orrendi come vedere Giovanni Brusca, il delinquente assassino che azionò il telecomando di Capaci, vivere in libertà dopo soli trent’anni di galera. Basta indulgenze figlie di quella politica bassa e colpevole che ha dimostrato solamente di avere come alleati e sostenitori questi orribili personaggi.

Saverio Mosca