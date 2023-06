"Valorizzare tradizione e cultura ebraica"

"La nostra proposta, rivolta alla Regione Emilia Romagna, contro l’antisemitismo presentata l’altro ieri in Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità: è senz’altro un bel risultato per il nostro lavoro. È importante non abbassare la guardia su un tema sempre attuale". Con queste parole, il capogruppo di Ferrara Cambia, Francesco Carità (nella foto), rivendica la paternità e il successo della sua iniziativa. E’ sua la prima firma dell’ordine del giorno iscritto dal gruppo consiliare Ferrara Cambia già lo scorso aprile. "Il nostro progetto – così Carità – apprezzato anche dalla Comunità ebraica ferrarese che si è complimentata per il lavoro svolto, ha incontrato il più ampio consenso, tanto da raccogliere il gradimento della minoranza tutta. Grazie a questa nostra proposta proporremo alla Regione lo stanziamento di ulteriori risorse che valorizzino la cultura ebraica e le Comunità del territorio, anche per combattere il triste e serpeggiante fenomeno dell’antisemitismo". L’obiettivo del consigliere Carità è infatti di "partire dal Protocollo sottoscritto dal Comune di Ferrara e dalla Comunità Ebraica che ha dato origine al Tavolo compartecipato per la valorizzazione del patrimonio culturale della Comunità ebraica di Ferrara, per giungere a un protocollo d’intesa regionale e concertato tra Ufficio Scolastico, Comuni e Comunità ebraiche, sul modello di quello già attuato dalla Regione Veneto". Insomma un progetto che ha un respiro senz’altro più ampio e che valica i confini delle Mura estensi. Benché la paternità del documento sia di Ferrara Cambia, in fase di discussione di Aula, è stato sottoscritto – emendato – anche dal Pd. Ma torniamo all’obiettivo. Per il capogruppo dello schieramento civico, "è importante puntare su attività di formazione non solo relativa alla storia ma anche alla cultura Ebraica per valorizzare e mantenere viva l’attenzione sul tema".