Valorizzazione imprese: ecco il piano dell'amministrazione di Copparo

La valorizzazione delle imprese del territorio è stata al centro dell’incontro fra Comune di Copparo e Cna che si è tenuto nella giornata di martedì. All’appuntamento erano presenti il sindaco Fabrizio Pagnoni e la responsabile del Settore Tecnico Simona Rossi, il presidente di Cna Costruzioni Paolo Mazzini, il responsabile di Cna Costruzioni Luca Grandini e la responsabile di Cna Copparo Debora Occhiali. La riunione ha rappresentato un’occasione, non la sola, di illustrazione e analisi del piano triennale delle opere pubbliche e del suo avanzamento. Simona Rossi ha dato conto di alcuni dei principali lavori in programma: dalle asfaltature alle piste ciclabili, dalla copertura dell’ex scuole di Ambrogio al restauro della sala consiliare, fino al consolidamento del ponte di Coccanile. Sul tavolo anche il nuovo codice degli appalti con le possibilità offerte dalle procedure di affidamento diretto, rispetto al quale la responsabile comunale ha messo in luce, fra le altre, le potenzialità logistiche e i vantaggi ambientali del lavoro sul territorio delle imprese locali e Grandini ha garantito la massima collaborazione nell’affrontare le modifiche normative. Sull’operatività territoriale si è soffermato Mazzini. "Le nostre imprese hanno le carte in regola per essere protagoniste della crescita del territorio, per professionalità, capacità tecniche e operative e, non ultimo, per l’attaccamento alla loro comunità. Ciò a vantaggio anche del generale sviluppo del tessuto economico. In tal senso il Comune di Copparo ha fatto grandi progressi".

Il riferimento è alle aziende locali che si sono aggiudicate due bandi su tre dei cantieri finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), oltre a diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. "È un risultato che ci inorgoglisce e a cui abbiamo fortemente creduto – ha spiegato il sindaco Pagnoni -. A partire dall’introduzione dell’Albo fornitori digitale del Comune e di Patrimonio, risultato determinante e che chiediamo a Cna di continuare a contribuire a far conoscere". Quello di martedì è stato l’ultimo di diversi gli incontri che, in questi anni, hanno visto sedersi allo stesso tavolo l’amministrazione comunale e l’associazione di categoria.

