Valutazione direttori generali Promossa l’azienda ospedaliera L’Ausl nella media regionale

di Federico Di Bisceglie

La direzione sanitaria ferrarese svetta a livello regionale. Sia per quanto riguarda l’Ausl, ma soprattutto per quanto riguarda l’azienda ospedaliero-universitaria. A sancirlo è una delibera della Regione Emilia-Romagna nella quale vengono presi in esame i risultati ottenuti dai direttori generali delle aziende sanitarie sulla base di diversi criteri, tra i quali "l’evidenza del miglioramento-cambiamento agito attraverso la realizzazione dell’obiettivo" e la "qualità della rendicontazione ed evidenza del grado di raggiungimento degli obiettivi".

Fra i territori su cui insistono sia una l’azienda Usl, sia l’ azienda ospedaliero-universitaria, è di fatto prima in regione con un punteggio medio di 91: 88 per l’Ausl e 94 per Cona. Un risultato, quest’ultimo, che ci vede per la verità allo stesso livello di Modena. Mentre Parma si stacca di uno 0,5 sotto di noi, fermandosi a 90,5. Il capoluogo di Regione, Bologna, è decisamente più indietro con 85,5 punti. Da questi risultati, dipende anche la remunerazione – sulla base degli obiettivi – che viene riconosciuta ai direttori generali. Per lo peno per quanto riguarda la quota ‘variabile’. Nella delibera si legge che l’indennità di risultato, per una quota pari al 70% è legata al "rispetto degli obiettivi inerenti la garanzia della sostenibilità economica, il recupero delle liste d’attesa e l’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr per l’anno 2022, ed una quota pari al 30% ai restanti obiettivi".

Ma torniamo per un momento ai numeri. Se infatti l’azienda Usl (con 88 punti) rientra nella media regionale, a consegnare il primato alla sanità ferrarese – e alla gestione della direttrice generale, Monica Calamai – è l’azienda ospedaliero universitaria che ottiene, a livello regionale, il punteggio più alto: 94 punti. Contro i 90 di Parma e Bologna e gli 88 di Modena. Tuttavia, Modena ottiene un ottimo risultato (94 punti) sull’Ausl. Bene anche l’azienda sanitaria della Romagna, che ottiene un punteggio di 93 punti, seguita da quella di Parla e da quella di Reggio-Emilia. L’azienda Usl di Bologna è, invece, ‘maglia nera’ con 81 puti. Per quanto riguarda gli aspetti specifici di valutazione si tratta, come detto, del recupero dei tempi d’attesa, i tempi di pagamento dei fornitori, la performance complessiva e i miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Valutata, quest’ultima ‘voce’, da un apposito organismo indipendente di valutazione. Da ultimo, non meno importante è il conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il miglior utilizzo possibile delle risorse del bilancio assegnate.

Va ricordato che, le aziende sanitarie nel loro complesso, hanno candidato (e ottenuto) finanziamenti per oltre quaranta milioni di euro: circa 32 verranno destinati all’azienda Usl, mentre i restanti 9,6 sono quelli intercettati dal Sant’Anna. Questi "punteggi" denotano dunque che, nonostante i problemi del comparto, la qualità di gestione delle aziende sanitarie e dell’offerta sanitaria ai cittadini è tra le più virtuose a livello emiliano-romagnolo.