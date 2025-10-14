Vandali al cimitero, spariti vasi e una statua: "Un atto gravissimo"

Tombe vandalizzate e oggetti sacri razziati al cimitero di Aguscello. Il raid ha scatenato rabbia e sconforto da parte dei cittadini, fortemente amareggiati per quanto successo nei giorni scorsi nella frazione. I fatti sarebbero avvenuti tra lunedì 6 e giovedì 9 ottobre. Secondo le testimonianze, i vandali sono entrati, presumibilmente in orario notturno per rubare vasi in ottone, in rame e una statua di oltre un metro. Il tutto rompendo lastre di marmo e tranciando bulloni di ferro. Nel complesso sono state sei le tombe di famiglia prese di mira dai ladri, che hanno agito in maniera indisturbata. Tra le vittime di questo scempio, alcuni hanno sporto denuncia mentre altri, sconfortati, non hanno proceduto. Tra questi ultimi c’è Carla Bernagozzi.

"Si può dire che non c’è religione che freni i ladri e vandali che hanno danneggiato le tombe dei nostri cari – ha detto –. A me hanno rubato dalla tomba di famiglia un vaso di grande significato affettivo e di un certo valore economico. Anche gli altri, di cui mi sono fatta portavoce, purtroppo sono messi nella mia stessa condizione". Dal suo racconto traspare scoramento: "Abbiamo parlato anche con il parroco, informandolo di quanto successo. Era fortemente amareggiato per l’accaduto. Si pensi che in 50 anni non era mai successo niente di così grave in termini di furti al cimitero". A fronte di quanto successo, alcune famiglie sono corsi ai ripari cambiando le proprie scelte in termine di oggetti sacri da collocare sulle tombe. "Ci siamo parlati e ci siamo detti che a questo punto conviene non utilizzare oggetti di valore, per evitare di incappare in nuovi furti – aggiunge Bernagozzi –. La cosa che più ci ferisce è vedere violato un luogo sacro che ricorda i nostri cari, davvero non ci sono parole se non rabbia e grande tristezza".

Mario Tosatti