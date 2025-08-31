Vandali al circolo Pd. Svastiche sull’insegna: "Non ci intimidiscono"

Due svastiche e la scritta ‘Putin vive’ vergate a pennarello nero sull’insegna con il simbolo Pd, davanti alla sede a Porotto. È l’ennesimo atto vandalico ai danni del circolo dem ‘Lio Rizzieri’ quello commesso nella notte tra venerdì e sabato. L’altro episodio disdicevole si era consumato nella primavera del 2021. A distanza di quattro anni, i vandali hanno di nuovo colpito la sede del partito con delle frasi deliranti. Ad accorgersene sono stati, ieri mattina, i volontari. Dura e unanime la condanna della dirigenza dem ferrarese. "Il Partito Democratico condanna con fermezza l’atto vandalico compiuto sull’insegna del Circolo Pd di Porotto, Lio Rizzieri – sbottano la segretaria comunale Giada Zerbini, il responsabile provinciale Nicola Minarelli e la referente di Porotto Rita Martelli –. Le svastiche e le scritte inneggianti a Putin sulla targa d’ingresso, ci obbligano a denunciare e a condannare come Partito Democratico questo atto incomprensibile e vile. Piena solidarietà va al circolo e a tutti i volontari e le volontarie. Il circolo di Porotto è un presidio del territorio e della sua comunità e come Partito Democratico continueremo con maggiore determinazione a difendere la via del dialogo e della collaborazione tra tutti i cittadini e le sue rappresentanze, ripudiando ogni messaggio d’odio o di violenza". Inevitabile che venga sporta una denuncia contro ignoti per il vile atto compiuto ancora ai danni del circolo ’Lio Rizzieri’. Le forze dell’ordine, per prima cosa, visioneranno le telecamere della zona alla caccia dei responsabili. Così uno dei volontari dem: "Non si tratta del vandalismo che ha colpito già diverse volte il circolo – rileva –, ma è la conferma della volontà di intimidire e far tacere una voce che negli ultimi anni ha ripreso vigore e che denuncia situazioni di preoccupante degrado nella nostra città. Il Pd è presente, e continuerà ad esserlo, nelle periferie. Questi gesti confermano l’importanza che il partito svolge nel presidiare il territorio".