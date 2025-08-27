Vandali al parco, strappati e bruciati i libri condivisi. Residenti furiosi

Nel parco di Cocomaro di Focomorto c’è una ‘casetta’ di legno piena di libri. Un’iniziativa, alla quale hanno collaborato anche gli alunni di una scuola della zona, che era diventata un punto di riferimento per chi frequentava l’area verde di via Golena e usufruiva dei volumi messi a disposizione di tutti, per trascorrere qualche momento di relax. L’altra notte, però, la casetta dei libri è finita nel mirino dei vandali. Per una qualche forma di malsano ‘divertimento’, i libri a disposizione della comunità sono stati strappati, parzialmente incendiati e poi lasciati a terra, in spregio dell’impegno di chi aveva allestito quel ‘book crossing’ e di chi ne usufruisce. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato, ieri mattina, un residente che ha raggiunto il parco per portare a spasso il cane. Le pagine strappate e bruciacchiate abbandonate sull’erba sono state un colpo al cuore. "Ieri sera (lunedì, ndr) abbiamo sentito un gran chiasso provenire dal parco – raccontano i residenti –. Motorini che sfrecciavano, urla e schiamazzi fino a tardi. Probabilmente dei ragazzini che hanno pensato bene di ‘divertirsi’ danneggiando i libri. Uno di loro ha anche perso la targa dello scooter". Gli abitanti si sono subito attivati per ripristinare il servizio e valutare se sporgere denuncia per quel riprovevole gesto.

f. m.