Vandali al Quadrifoglio. Cinque denunciati per i danni al locale. Due sono minorenni

Traditi dal bicchiere della staffa. Una telecamera di sorveglianza ha incastrato i presunti autori del raid vandalico al centro sociale ‘il Quadrifoglio’ di Pontelagoscuro proprio mentre scolavano alcune delle bottiglie prese poco prima dal bar. Si tratta di cinque persone, tutte ferraresi e due delle quali ancora minorenni. Nell’arco di nemmeno un mese i carabinieri della frazione sul Po sono quindi riusciti a venire a capo della vicenda, facendo partire cinque denunce. Uno degli indagati è stato inoltre arrestato per spaccio perché trovato in possesso di un etto di hashish.

Un passo indietro. La mattina del 15 aprile i volontari del centro sociale di via Savonuzzi si erano trovati l’interno del locale pesantemente danneggiato. I vandali – secondo le ricostruzioni – erano entrati dopo aver rotto una finestra al primo piano. Per poter agire senza problemi, avevano poi tolto la corrente agendo sul contatore, mettendo così fuori uso l’impianto di videosorveglianza. Nei minuti successivi si erano lasciati andare a ogni genere di devastazione. In particolare si erano accaniti sui mobili e sui tavoli da biliardo per poi passare al bar dove avevano rovesciato macchinari e danneggiato decine di bottiglie. Dulcis in fundo, se ne erano andati portando con sé i liquori che si erano salvati dal raid. Alcuni ‘vuoti’ sono poi stati ritrovati in un cantiere poco distante, dove la banda si era fermata a bere dopo la notte brava. Una volta scoperto l’accaduto, i volontari hanno chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente avviato le indagini. Fin da subito è stato chiaro che, vista l’entità dei danni, non poteva aver agito una sola persona. Il passo successivo è stato la ricerca di eventuali telecamere esterne che potessero aver ripreso qualche movimento sospetto. E così, in effetti, è stato. Un ‘occhio elettronico’ ha infatti ripreso un gruppo di cinque persone che beveva alcolici a poche decine di metri dal Quadrifoglio subito dopo la scorreria.

In breve, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a dare un nome a ognuno dei soggetti finiti nel mirino della telecamera. Si tratta di tre maggiorenni (un 42enne e due diciannovenni) e due minorenni (entrambi diciassettenni). Tutti sono residenti a Ferrara e alcuni di essi erano già noti alle forze dell’ordine. Dei risultati investigativi sono state informate la procura estense e quella dei minorenni di Bologna. Gli inquirenti, valutati gli atti, hanno emesso un decreto di perquisizione a carico dei cinque indagati. I carabinieri sono quindi entrati in azione all’alba di venerdì. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati i cellulari dei sospettati e i vestiti che indossavano nel corso dell’incursione al centro sociale.

I controlli svolti a casa di uno dei diciannovenni hanno inoltre permesso di scoprire e sequestrare un panetto di hashish (99 grammi) oltre a diciotto dosi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Il giovane è stato quindi arrestato per spaccio e rimesso in libertà in attesa del processo.