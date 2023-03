Vandali alla torretta di osservazione Il sindaco: "Fuori i responsabili"

È stata sporta denuncia ai Carabinieri di Copparo per il danneggiamento della torre di avvistamento in legno del Pontino Tagliapietra. I vandali, presumibilmente una notte dello scorso fine settimana, hanno appiccato il fuoco alla struttura ‘a palafitta’, costruita con travi e pilastri: ad incendiarsi è stato uno dei quattro pali portanti, che è rimasto fortemente danneggiato dalle fiamme. A scoprire l’accaduto sono stati gli operatori comunali, nel corso del consueto monitoraggio del territorio, che hanno dato corso alle pratiche del caso, insieme alla società Patrimonio Copparo, proprietaria dell’area di cui la municipalità è concessionaria.

"Questi atti vandalici sono assolutamente vergognosi e inammissibili: non solo pregiudicano il patrimonio collettivo, ma possono diventare pericolosi per l’incolumità pubblica – sostiene il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Non è la prima volta che ci si ‘diverte’ ad accendere fuochi: è già avvenuto al parco la Tratta, al cantiere di via Marconi e al parco della Marina. Non è la prima volta che il Pontino Tagliapietra, uno spazio straordinariamente bello e accogliente, viene preso di mira: ne ho dovuto disporre la chiusa al pubblico nel 2020 a causa degli atti vandalici di cui è stata fatta oggetto l’area attrezzata. Non ci sono scuse per tanta inciviltà". La torretta era già inibita all’utilizzo da quando, nel maggio 2019, è stata fornita una relazione che evidenziava alcune criticità riconducibili all’esposizione agli agenti atmosferici. "Lo scriteriato atto vandalico – spiegano dal Comune - imporrà a breve una decisione in merito al mantenimento o alla demolizione della struttura, per evitare possibili rischi in caso ad esempio di condizioni meteorologiche particolarmente avverse".

Valerio Franzoni