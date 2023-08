Vandali all’ex scuola, scaricati gli estintori

RENAZZO

Si ripresenta sul territorio il problema degli atti vandalici, stavolta con un episodio accaduto a Renazzo che vede ‘vittima’ la ex scuola elementare per la quale il comune aveva fatto gli incontri per un percorso partecipato che potesse dare un progetto capace di dar nuova vita all’immobile. E’ tramite una delibera che si viene dunque a sapere che questo immobile pubblico è stato interessato da un gesto incivile di qualcuno che, in prima battuta, è riuscito ad entrare nella ex scuola di Renazzo, compiendo dunque una effrazione e poi, avere il tempo di dare sfogo al vile gesto che ora peserà sulle tasche della comunità. La scuola, infatti, è stata oggetto di atti vandalici nella giornata del due agosto: il Comune ha dovuto stanziare una cifra per affidare a un’azienda l’incarico di ripristinare le condizioni dell’immobile. Stando a quanto riportato nell’atto: i vandali hanno forzato molte uscite di emergenza, scaricato all’interno dell’immobile tutto il contenuto di tre estintori di cui due a polvere, imbrattando i pavimenti sia al primo che al secondo piano’ e dunque sono stati interessati dall’atto vandalico sia il piano inferiore che il superiore ed i bagni’.

Ci si domanda dunque se non esista un sistema di allarme o sorveglianza attiva tale da preservare l’immobile da queste intrusioni che, parrebbero anche aver avuto a disposizione un tempo idoneo per fare quel disastro. Rilevato dall’amministrazione, dunque, che è opportuno provvedere ad pulizia straordinaria dell’immobile che diventerà sede di seggi elettorali con le prossime elezioni, nell’ottica di delocalizzare i seggi verso strutture alternative alle scuole, è stato richiesto l’intervento di una ditta specializzata con esperienza nel settore relativo alla pulizia di grandi superfici stanziando 1.195 euro.

l.g.