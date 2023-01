"Vandali ancora in azione Basta, serve più sicurezza"

CENTO

Ieri il Comune ha provveduto a pulire parzialmente il basamento della statua del Guercino, imbrattato nel week end da una o più mani che avevano fatto il giro con gessetti o colori a pastello gialli, verdi e blu per poi concentrarsi sulla facciata, sotto i piedi dell’illustre artista centese, disegnando proprio dov’è indicato il nome, una casetta, una macchina e altre due figure decisamente poco eleganti. Dal 2007 è la quinta volta che il basamento in marmo viene imbrattato, richiedendo così l’intervento del Comune e soldi che sono dei cittadini per pulire l’ennesimo gesto dettato dalla poca educazione o attenzione. E se da una parte l’amministrazione tace, è invece il gruppo consigliare di Orgoglio Centese che chiede provvedimenti in materia di videosorveglianza e sicurezza. "Con profondo dispiacere, la statua del Guercino è stata nuovamente imbrattata, così come già accaduto più volte in passato - affermano i consiglieri - ci dispiace constatare ancora una volta come la statua dell’illustre concittadino sia esposta a possibili danneggiamenti e ancora di più ci dispiace che non si riesca ad individuare il colpevole. Questa volta si tratta di disegni fatti con un gesso colorato, dunque facilmente cancellabili ma sarebbero potuti capitare danni ben maggiori a questa statua o, peggio ancora, atti ancora più gravi verso persone o cose lasciando agire indisturbati i malintenzionati". E ampliano lo sguardo. "Apprendiamo poi ancora una volta da commercianti e residenti di schiamazzi, abbandoni di bottiglie di vetro e rifiuti e anche di alcune dubbie frequentazioni nella nostra bellissima piazza – tuonano – suggeriamo pertanto all’amministrazione comunale di andarsi a rileggere tutti gli atti consigliari presentati da Orgoglio Centese nell’ultimo anno, in ultimo la nostra interrogazione protocollata il 12 dicembre che riguarda le problematiche del centro storico. Siccome però la polemica fine a se stessa non ci appartiene, rilanciamo le nostre idee per risolvere che vanno dalla creazione di maggiori iniziative per popolare il centro storico, a una maggior presenza delle forze dell’ordine e alla implementazione del sistema di videosorveglianza con maggiori telecamere in grado da riprendere molte più angolazioni della piazza con sistemi tecnologici più avanzati rispetto agli attuali che possano consentire di individuare tempestivamente chi commette reati". Altri imbrattamenti negli anni alla Rocca, sulla facciata delle Malpighi-Renzi e al Giardino del Gigante.

Laura Guerra