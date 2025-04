Vandali imbrattanto la chiesa di San Francesco

Caro Carlino,

segnalo che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, qualche incivile ha pensato bene di imbrattare in diversi punti la bellissima chiesa di San Francesco, all’angolo tra via Terranuova e via Savonarola. Una cosa inaccettabile! Chi ha sporcato la chiesa non sa nemmeno che il progetto è di Biagio Rossetti, tra gli architetti più importanti del nostro Riascimento, e che le volute sono ispirate al grande Leon Battista Alberti. Non voglio incolpare nessuno ma spesso lì davanti sostano dei ragazzi fino a notte fonda: magari hanno visto qualcosa...

Un lettore indignato