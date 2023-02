Vandali in azione al parco Toschi "Le telecamere non bastano"

Ci risiamo, sono tornati in azione i vandali nel parco "Cesare Toschi", la splendida area verde che comincia da via Giordano Bruno, passa dietro il cimitero e arriva alla frazione di Portoverrara con una pista ciclabile che costeggia il canale, peraltro la più utilizzata dalla comunità. Ieri mattina gli appassionati sia della bicicletta che dell’ambiente hanno trovato una brutta sorpresa: diverse panchine sono state vandalizzate, asportati gli schienali e i sedili di legno massello, un’operazione che richiede un certo impegno, oltre alla distruzione di alcuni cestini porta rifiuti, poi disseminati nel prato e lungo la ciclabile, creando un piccolo immondezzaio. Sul web è scattata la protesta, con decine di post indignati, con i quali si caldeggia l’installazione di telecamere quale deterrente. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi (foto) non si è sottratto: "Abbiamo già segnalato per la pulizia. Mi spiace sempre molto vedere questi episodi. Le telecamere sono un buono strumento ma non sono gratis, tutt’altro, e le possiamo usare per l’abbandono rifiuti e leggere le targhe, ma è impensabile controllare tramite telecamere tutte le panchine e tutti i parchi di centro e frazioni". Per il controllo il primo cittadino spiega che "abbiamo anche la possibilità di utilizzare le guardie ambientali, che fanno le sanzioni e ci dànno una grossa mano, ma anche qua non possono essere ovunque e dappertutto. Invito sempre, se si assiste a queste cose, di avvertire i vigili".