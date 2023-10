Vandali in azione nella palestra delle scuole medie

È stata sporta denuncia ai carabinieri per gli atti vandalici compiuti alla palestra della scuola media ‘C. Govoni’ di Copparo. Ad accorgersi dell’episodio un operatore della Copparo Volley, società che nell’impianto ha la propria ‘casa’ e che vi disputa partite e campionati: ultimo match casalingo sabato, che ha visto scendere in campo le atlete di serie D. Recandosi in palestra per effettuare i soliti controlli, il custode ha notato che dalla tribuna è stata lanciata una cassa che ha rotto la porta del calcetto ed è stata srotolata una manichetta. I danni maggiori però sono stati arrecati alla nuova pavimentazione della tribuna, il cui rifacimento è stato eseguito nell’estate 2022, nell’ambito delle opere di restyling in cui l’amministrazione comunale ha investito complessivamente 65mila euro. In diversi tratti la copertura è stata tagliata e, in alcuni punti, è stata sollevata e asportata. Non è stato rilevato alcun segno di effrazione, ma vi sono ipotesi sulla modalità d’ingresso dei teppisti. Copparo Volley ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che si sono recati sul posto e hanno verificato la situazione. Durissimo il commento sull’episodio del sindaco Fabrizio Pagnoni: "Si tratta di puro teppismo, dal momento che non è stato sottratto nulla. Mi rifiuto però di derubricare questi atti a semplice bravata: quando si vandalizza un bene pubblico si offende la comunità, oltre che arrecarle un effettivo danno. A questi teppisti vorrei dire che ciò che hanno fatto non li rende certo ‘fighi’: hanno solo dimostrato una abissale stupidità nell’oltraggiare una struttura che svolge un ruolo sociale di grandissima importanza. Auspico che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili".

Valerio Franzoni