Vandali in azione. Rotto il dehors del bar

La vetrata del dehors in frantumi. È l’amara sorpresa che ha trovato ieri mattina Andrea Balboni, titolare del Ginger bar (ex bar Sole) di via Garibaldi. "Alla domenica siamo chiusi – spiega l’esercente –, ci ha avvisati una vicina. Un brutto risveglio". Secondo le prime ricostruzioni un gruppetto di vandali, nella notte, avrebbe preso a calci le vetrate della distesa mandandole in frantumi. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Nella zona sembrano non esserci telecamere che possano aver ripreso il raid.