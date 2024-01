Vandali in azione, tagliate le gomme delle auto

Atto vandalico nella notte della Vigilia di Natale in piazzale delle Bonifiche a Bondeno. Purtroppo non è la prima volta. Coperti dal buio, tra gli alberi dove l’auto di un anziano residente era parcheggiata a pettine vicino a via Felice Cavallotti, nel cuore del centro storico, i malviventi hanno squarciato due gomme di una Fiat Multipla. Un gesto avvilente seguendo modalità che si moltiplicano e che negli ultimi due anni si sono ripetute, sia in piena piazza che in alcune via laterali come in corso Panaro e addirittura nei cortili di due abitazioni sul vicino viale Pironi. Un gioco, uno screzio, un folle che non ha altro da fare se non disturbare la quieta pubblica? Difficile dare una risposta a quello che comunque danneggia e fa male a chi li subisce. L’anziano ha sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri di Bondeno.

Ma resta l’amarezza. Quando la mattina di Natale se n’è accorto infatti non c’era modo di usare l’auto e per lui, anziano e bisognoso di spostarsi per aiutare e accudire una parente, non era possibile andare da nessuna parte. se non restare a casa e spostarsi faticosamente a piedi. Tutti i meccanici infatti, nel giorno di Natale e di Santo Stefano sono ovviamente chiusi e l’uomo ha dovuto aspettare che tutto riaprisse per poter contattare chi venisse a sostituirgli le gomme. I pneumatici, seguendo una prassi che ormai sembra consolidata, vengono tagliati dai vandali probabilmente con un coltello o comunque con un oggetto contundente. Il piazzale non è coperto dalle telecamere per cui sarà decisamente difficile risalire al responsabile. Non è la prima volta che gli atti vandalici colpiscono le auto del paese. Soprattutto per rubare le gomme o per tagliarle.

cl.f.