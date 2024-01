Vandali in via Roma. Panchina divelta

"I cestini sradicati e spariti non vengono mai riparati/sostituiti, le panchine sono piene di muschio e non riparate da anni e sono tutte marce. Ma prendersi la briga di segare a metà una panchina? Credo che siamo a un livello difficilmente raggiungibile di stupidità". La segnalazione di Giorgio Zanetti sul gruppo di discussione Sei di Portomaggiore se… ha suscitato su Facebook un dibattito molto partecipato. D’altra parte lascia veramente sbalorditi: i vandali hanno letteralmente tagliato la panchina installata alla fine di via Roma. Il sindaco Dario Bernardi annuncia che "è stata restaurata e messa in sicurezza giusto oggi (ieri, ndr; vedi foto). E’ una situazione che ci è stata segnalata qualche giorno fa. Non so chi l’ha ridotta in quel modo, mi sembra non un semplice vandalismo, ma qualcuno che effettivamente l’ha tagliata, dio solo sa perché".