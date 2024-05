Tornano i vandali a Pontelagoscuro, furgone fatto a pezzi al Centro canoa

Ferrara, 20 maggio 2024 – Ladri in azione al Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ dove, oltre ai danni a un furgone usato per trasportare gli atleti, sono spariti dei motori nautici. L’incursione dei malviventi, fra l’altro, ha impedito ai canoisti di partire ieri per una gara interregionale a Milano, visto che il mezzo aveva i vetri in frantumi.

La notizia del furto e dei danneggiamenti si è diffusa in brevissimo tempo sui social e, di conseguenza, si è levato un coro di solidarietà e rabbia per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nella sede dell’associazione in via dei Tarocchi a Pontelagoscuro, a pochi passi dal canale Boicelli. Si parla di danni e furto di attrezzatura per un importo intorno ai 1500 euro.

Ad accorgersi dell’incursione dei ladri i dirigenti alle 5 di ieri mattina, arrivati in sede per partire in direzione dell’Idroscalo di Milano, per una gara interregionale. Il furgone del Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ era stato preparato appositamente il sabato pomeriggio, poi l’amara scoperta di domenica e, quindi, la rinuncia a partire per l’appuntamento sportivo.

Oltre al mezzo danneggiato, sono stati portati via due motori nautici (Johnson 15cv e Evinrude 4.5cv ), una pagaia e altri oggetti.

Da una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero arrivati a piedi entrando nella sede del Canoa Club ‘Beppe Mazza’, poi una volta messi a segno gli atti vandalici, sono fuggiti su una barca remi lungo il canale Boicelli, fino all’altezza del cimitero di via Vallelunga dove presumibilmente sono saliti a bordo di un’auto o di un furgone. Durante i danneggiamenti e il furto, i malviventi si sono bevuti anche delle birre.

Aaron Sobbe, consigliere del Canoa Club ‘Beppe Mazza’, era presente domenica mattina quando i volontari si sono accorti della razzia. "Avrei dovuto accompagnare i ragazzi alla gara a Milano", spiega. Poi lo sconcerto: "Non abbiamo parole, il danno oltre che materiale è anche morale. La nostra sede era stata vittima di episodi simili con furti probabilmente su commissione per mettere le mani su attrezzatura e motori".

Da qualche settimana, inoltre, i volontari trovavano le barche spostate: "Venivano utilizzate da qualcuno per un ‘giro’ sul Boicelli fino ad arrivare al cimitero". Sui fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica Aaron Sobbe chiarisce che, prima delle razzie e dei danneggiamenti, sabato c’era stata una festa privata. I ladri quindi devono avere aspettato la fine. "

Danni e razzie, secondo me, sono avvenuti dopo la mezzanotte e prima delle 5, quando siamo arrivati noi. Abbiamo trovato tutto devastato, anche la cassetta degli attrezzi era aperta, attrezzi che sono stati usati per scardinare il box della sede. Hanno rubato due motori ed una pagaia, complessivamente circa 1500 euro di valore oltre i danni al camion.

E’ stata presentata la denuncia ai carabinieri, ma difficilmente ritroveremo quanto ci è stato portato via". Sobbe ricostruisce la fuga dei soliti ignoti: "Si sono allontanati con una nostra imbarcazione a remi, percorrendo il Boicelli. Mentre fuggivano hanno perso parte della refurtiva nel canale. Per evitare altre intrusion i indesiderate, stiamo pensando di installare la videosorveglianza".