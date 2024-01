Notte di vandalismi: specchietti retrovisori presi a calci e tranciati

Ferrara, 30 gennaio 2024 – Specchietti retrovisori esterni tranciati e mandati in frantumi, probabilmente a calci. È l’ultima ‘prodezza’ nella quale si sono cimentati i vandali nella notte tra sabato e domenica. Il raid è andato in scena in via Mascheraio, nel tratto tra via Palestro e Borgo dei Leoni.

Nel mirino sono finite le auto in sosta. Poche sono scampate alla furia dei teppisti. In tutto sono state tredici le vetture danneggiate. E tutte nello stesso modo, cioè con il retrovisore esterno in alcuni casi troncato di netto e in altri rimasto penzolante lungo la fiancata della vettura. Una nottata di follia che costerà cara ai proprietari delle auto (alcune anche di valore), che dovranno affrontare danni per diverse centinaia di euro.

A due giorni dall’accaduto, in via Mascheraio si notano ancora i segni del raid. Vetri rotti a terra, auto con lo specchietto riattaccato provvisoriamente con del nastro adesivo e altre con il retrovisore ancora rotto e a penzoloni. Alcune hanno sotto il tergicristallo un avviso della questura, con il quale si chiede al proprietario della vettura danneggiata di presentarsi a palazzo Camerini per sporgere denuncia. Sul posto sono infatti intervenuti gli agenti delle volanti. Secondo le prime ricostruzioni il raid dovrebbe essere opera di un gruppetto di tre o quattro persone, che avrebbero danneggiato gli specchietti prendendoli a calci per poi dileguarsi. Le indagini sull’atto vandalico sono ora affidate agli investigatori della squadra mobile. I primi passi, oltre ad ascoltare il racconto delle vittime, saranno rivolti a cercare elementi da eventuali telecamere di sorveglianza della zona. Gli ‘occhi elettronici’ potrebbero aver ripreso movimenti sospetti in zona e magari, con un po’ di fortuna, anche i volti dei responsabili dell’atto.

Non è la prima volta che le auto in sosta finiscono nel mirino dei vandali. Non molto tempo fa, qualcosa di simile è accaduto in via del Bove, traversa di via Bologna. In quell’occasione i vandali squarciarono le gomme a quasi tutte le macchine parcheggiate nella prima parte della via. I più fortunati si sono trovati soltanto una ruota a terra. Altri se le ritrovarono danneggiate tutte e quattro.