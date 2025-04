Vandalismi alla vigilia di Pasqua. Bernardi: "Abbiamo già sporto denuncia"

I vandalismi della vigilia di Pasqua non resteranno impuniti. "Stamattina (ieri, ndr) ho avuto modo di fare un sopralluogo congiunto con Polizia locale e Carabinieri, che erano già al lavoro per acquisire informazioni, anche tramite videosorveglianza – afferma il sindaco Dario Bernardi – Sono stati vandalizzati infatti arredo urbano, punti luce e cassonetti, e questo è inaccettabile: abbiamo sporto denuncia. Invito comunque ancora una volta, se si nota qualcosa, a segnalare tempestivamente chiamando senza indugio i Carabinieri al 112: è sempre utile anzi indispensabile, per poter avere più possibilità di individuare e perseguire i responsabili".