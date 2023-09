Vandalizzata la panchina lilla a Argenta: Baldini: "Vergogna, interverremo"

E’ stata vandalizzata la panchina lilla inaugurata lo scorso mese di marzo, una collaborazione tra Avis, il Rita Levi Montalcini e il comune di Argenta. Insieme alla panchina rossa contro la violenza di genere e la panchina arcobaleno per l’inclusività e la pace, la panchina lilla è un segnale chiaro che i diritti devono essere salvaguardati e difesi contro ogni abuso e la persona va messa al centro, un segno di speranza e sensibilizzazione. Speranza per tante ragazze e tanti ragazzi e tante famiglie. Sensibilizzazione perché tutti si interroghino sul perché di questo colore e non restino indifferenti. Del comportamento incivile ne ha dato notizia la presidente dell’associazione Annamaria Toschi: "E’ con il cuore colmo di tristezza e di indignazione che segnaliamo che anche la panchina lilla è stata vandalizzata, strappando la targhetta che "parla", che dichiara un messaggio di impegno, amore e solidarietà". Nella targhetta si leggeva "La mafia uccide, il silenzio pure", un danno che non passerà inosservato. "Non ci sono parole per definire l’imbecillità di chi vandalizza un bene di tutti, un bene che parla. Vergogna. Interverremo il prima possibile", è stato il commento indignato del sindaco di Argenta, Andrea Baldini. E aggiunge Annamaria Toschi: "Le panchine che stanno colorando il "viale delle scuole" sono il frutto di progetti, lavoro e soldi delle associazioni argentane, degli studenti e dei loro insegnanti. Sono l’inizio di un progetto ambizioso ma estremamente importante che vuole portare questo tratto di strada, giornalmente percorso dai nostri ragazzi e dai loro genitori, a ricordare messaggi civici e culturali estremamente importanti".