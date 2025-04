Vanessa e The Princess Quartet. L’anima di New Orleans sul palco

Oggi un nuovo appuntamento in collaborazione con Crossroads. Vanessa Tagliabue Yorke - The Princess Quartet sul palco del Torrione, un progetto che incarna in modo autentico lo spirito del jazz classico, riportando in vita l’anima vibrante della New Orleans dei primi decenni del Novecento arricchita da una sensibilità contemporanea. Al fianco di un quartetto affiatato, Vanessa Tagliabue Yorke contribuisce in prima persona anche agli arrangiamenti e alle composizioni, costruendo un suono che è allo stesso tempo omaggio e reinterpretazione.

L’evento oggi, alle 21.30. Vanessa Tagliabue Yorke | The Princess Quartet. Vanessa Tagliabue Yorke (voce, composizione, arrangiamenti); Francesco Bearzatti (clarinetto); Mauro Ottolini (trombone, conchiglie); Giulio Scaramella (pianoforte). ’The Princess Quartet’ coglie alla perfezione lo spirito del jazz classico, l’anima della New Orleans dei primi decenni del Novecento: una musica alla quale Vanessa Tagliabue Yorke è da sempre intimamente connessa e che sa restituire sia col massimo rigore filologico che risintonizzandola a una sensibilità moderna. In questo caso, Vanessa ripercorre l’epoca più lontana del jazz con uno sguardo contemporaneo, staccandosi dalla più stretta filologia, senza imitare i vezzi vocali delle cantanti dell’epoca (cosa nella quale in passato ha dato mostra di essere abilissima sino al più estremo mimetismo). Con questo quartetto Vanessa cerca e trova la sua voce più personale, lavorando anche sugli arrangiamenti e sulle proprie composizioni. Ascoltiamo così una delle più seducenti voci del jazz italiano in un compito quasi impossibile eppure qui riuscitissimo: trovare una diplomatica mediazione tra le istanze della tradizione e della modernità. La voce di Vanessa possiede un’intensità drammatica e una duttilità che le permettono di affrontare repertori estremamente diversi. Ha dato vita a originali progetti discografici e ha partecipato a produzioni con i più importanti musicisti italiani. Tra questi, Enrico Rava, che si dimostra suo grande fan, la definisce "pittrice, scultrice, compositrice e cantante con una voce unica, capace di colpirci al cuore".