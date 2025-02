Vanessa, Gabriele e gli amori in bilico. Emozioni al Nuovo

Prosegue la stagione di prosa del teatro Nuovo, con ‘Ti sposo ma non troppo’, il nuovo spettacolo che vede protagonista Vanessa Incontrada, insieme a Gabriele Pignotta, che ne firma anche sceneggiatura e regia, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari (produzione ArtistiAssociati). L’appuntamento con lo spettacolo è per stasera alle 21 e domani alle 16.30. Dopo il clamoroso trionfo di ‘Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?’, ArtistiAssociati riporta in scena la ‘ditta Incontrada–Pignotta’ con un nuovo travolgente spettacolo. Il testo, che mescola con abilità la leggerezza della commedia con un mood romantico, vede protagonisti quattro individui che, superati i quarant’anni, fanno i conti con una situazione sentimentale ancora precaria: Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna affascinante delusa dall’amore, Luca (Gabriele Pignotta) è un divorziato dall’eterna giovinezza che si rifugia in storie superficiali e prive di impegno, Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro), sposati da dieci anni, sono una coppia stanca e demotivata. La convivenza, le emozioni confuse e le crisi esistenziali trascineranno i quattro in un vortice di scambi d’identità ed equivoci imbarazzanti. Mentre errori clamorosi e divertenti gaffe sembrano condurre ad una resa dei conti finale, le vite dei protagonisti si intrecceranno in modo inaspettato e verranno travolte dal desiderio di innamorarsi ancora… anche quando sembrava impossibile. Già approdato al grande schermo in una felicissima versione cinematografica nel 2014, ‘Ti sposo ma non troppo’ arriva ora sui palcoscenici italiani in una nuova edizione aggiornata al tempo presente, ricca di emozioni e colpi di scena.

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona da padre italiano, Filippo Incontrada (romano di origini napoletane), e madre spagnola, Alicia Soler Noguera, ed ha una sorella minore di nome Alice. Cresciuta fra Barcellona e di Follonica (Grosseto), inizia la carriera come indossatrice all’età di 17 anni e per questo motivo si trasferisce a Milano, dove continua a lavorare come modella. Nel 1998 esordisce in televisione con il programma musicale Super in onda su Italia 1 (condotto fino al 2000). Sulla stessa rete conduce anche Super estate al fianco di Peppe Quintale. Su Rai 1 il 31 dicembre 1999 conduce Millennium con Michele Mirabella e a maggio 2000 affianca Giancarlo Magalli in Subbuglio. Gli anni duemila sono un crescendo di successi, tra cinema, Tv, teatro e festival.