Vangate al vicino. Condannato a 6 mesi

Condannato a 6 mesi per lesioni il 50enne di Bondeno che nel 2021 colpì con una vanga al braccio sinistro il proprietario di un appezzamento vicino a casa sua. Motivo del contendere, una strada che secondo il 50enne sarebbe stata danneggiata dal passaggio dei mezzo agricoli in direzione proprio del terreno. Da qui sarebbero nate le discussioni con il proprietario, che si sono concluse nel peggiore dei modi, ossia con una querelle in tribunale. Sempre il proprietario del terreno aveva querelato il 50enne per minacce e violenza privata. Ma da queste accuse era stato assolto. L’avvocato del 50enne, Michele Ciaccia annuncia che ricorrerà in appello: "Il mio assistito è sicuro di non aver colpito con la vanga il signore. Faremo valere i nostri diritti in appello".

m.r.