Vannacci, l’ordinamento militare e la sospensione

Caro Carlino,

2272 Articoli! Non parlo del generale Vannacci. Oppure, in un certo senso, forse anche. Parlo dell’Ordinamento militare vigente: 2272 articoli! Numero che inganna per difetto perché nasconde anche articoli bis, ter, quater. Neppure il Codice penale, sommato a quello di procedura penale, ne contiene così tanti! Le leggi devono comandare, non spiegare. Gli antichi giuristi dicevano: “Lex imperat, non docet”. Le leggi non devono fare pedagogia, intrattenimento, conversazioni. L’articolo 1472 primo comma di questo pletorico Ordinamento militare recita: “I militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere conferenze e comunque manifestare pubblicamente il loro pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”. Che bella formula! Belle parole! Ma guai a prenderle sul serio. Conosco un generale che per aver pubblicato un libro col suo, condivisibile o meno, pensiero ora si trova sospeso per 11 mesi a “demi solde”. Grazie alla redazione per la pubblicazione.

Stefano Franchini