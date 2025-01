Vanni, per una vita al volante dello scuolabus: "Filo e la provincia, un amore in 10mila libri"

Ha tante idee e due bandiere, sono appese alla facciata della casa dove abita in via 8 Settembre 1944, la strada che divide in due l’abitato di Filo, frazione di Argenta. Una data, in quel cartello, da non confondere con la resa della patria, otto settembre del 1943, armistizio o tradimento, la fuga del re. Una bandiera è il tricolore, l’altra quella della Palestina. Sembrano lenzuola appassite, nel vento che non soffia, una striscia di nebbia che si perde all’orizzonte dove si nascondono le case, la campagna, fabbriche e fabbrichette. E ancora abitazioni e terra arata, laggiù dove l’occhio ormai non arriva. "Perché due bandiere? Una è quella del mio paese, l’Italia. L’altra non l’avrei messa mai, non ho mai voluto avere a che fare con Palestina e Hamas. Ma quando ho visto tutti questi bambini sotto le bombe, allora ho detto basta. Non si ammazzano i bambini. E ho appeso anche quella bandiera", racconta Giovanni Vanni Geminiani, 70 anni, che è stato autista dello scuolabus, storico del paese e della provincia, la sua casa una libreria dove si succedono sugli scaffali, anche qui all’infinito, diecimila libri. Li ha trovati e comprati lui.

Via 8 Settembre 1944 che, appunto, non ha niente a che fare con il tradimento della patria, avvenuto giusto un anno prima. Perché a Filo, dove hanno avuto tanti morti – tragico tributo di sangue – la guerra è una ferita ancora aperta e la storia ha altre date. Il 7 settembre del 1944 venne ucciso un soldato tedesco in uno scontro con i partigiani nei pressi dell’abitazione di Antonio Tamba. Il titolare dell’osteria del paese, Enrico Nuvoli, uno dei fucilati, fu costretto a rivelare i nomi degli avventori abituali. Vennero uccisi dieci italiani, sul ponte della Bastia, sulla sponda ferrarese del Reno. Il loro otto settembre. Poco lontano da quelle case e strade che Vanni, così lo chiamano tutti mentre passa con un fascio di carte, il computer stretto al petto, conosce bene. Guidava lo scuolabus, per anni, per una vita. Quanti bambini ha visto salire a bordo ogni giorno per andare a scuola, cartelle e libri, di corsa da quelle case isolate sotto l’argine. "Ma la cultura, la storia sono per me una passione", apre la porta, una stanza enorme, un archivio, scaffali e libri, volumi e pensili.

"Ho cominciato con le storie della bonifica, la bonifica ha disegnato questa terra. Mio zio aveva un’idrovora", guarda oltre la vetrina, la strada. "Qui siamo ancora in Emilia, dall’altra parte è già Romagna. Questo è Filo". "Mio bisnonno, Giovanni Mezzoli, era socialista, venne assassinato". Un destino ironico. "Porto il suo nome, Giovanni, ma è anche il nome dell’uomo che l’ammazzò". Quella stanza è un luogo di ritrovo, di appassionati di tradizioni, stretti tra diecimila volumi, locandine, documenti, discutono la sera, si confrontano. Guarda la bandiera, il vento non ne vuole saperne. Scuote la testa. "I bambini non si ammazzano", e corre, suona il telefonino, a prendere i nipoti. Niente scuolabus, ha la sua auto.