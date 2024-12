"Vanno rinforzati anche i controlli"

Mario Garassino si sofferma su un tema correlato alle nuove disposizioni del codice della strada: "Ritengo che siano doverose e corrette queste misure, se ci sono delle violazioni vanno sanzionate. E’ giusto che sia così. Allo stesso modo, però, credo sia importante anche che si rafforzino i controlli in ogni ambito, per garantire sempre più il rispetto del codice della strada, anche per l’uso dei monopattini". Su quest’ultimo tema Mario Garassino si associa ad altri pareri: "Giustissimo prevedere nuove regole per questi mezzi che abbiamo visto crescere in maniera importante negli ultimi anni anche in città. La targa, assicurazione e casco sono forme di tutela necessarie anche per coloro che lo utilizzano, chiaramente sarà da capire come verrà gestito per quei monopattini a noleggio".