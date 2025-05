"Vanno tutelate le nostre colture"

I pannelli fotovoltaici collocati sui terreni agricoli non convincono Giuseppe Giampaolo. "Si tratta sempre – interviene – di una superficie sottratta alla coltivazione di colture agricole, quindi, bisogna valutare bene e non esagerare nell’utilizzo di queste terre. Di base sono favorevole a tutto quello che rappresenta e produce energia rinnovabile, quindi ben venga la scelta fatta da alcuni imprenditori. Credo, però, che non deve essere fatto in maniera troppo estensiva. I terreni agricoli sono comunque la nostra realtà più importante, non bisogna dimenticarcelo. Bene quindi i pannelli – ribadisce – ma non invadiamo le nostre campagne, che permettono di produrre il cibo che noi mangiamo quotidianamente. Si tratta di un aspetto non certo secondario".