Var protagonista nei playout di C: Milan Futuro-Spal con tecnologia avanzata

L’utilizzo del Var è una delle peculiarità dei playout di C. A differenza della regular season, la regolarità degli spareggi che mettono in palio la salvezza sarà garantita dalla tecnologia. La gara di andata tra Milan Futuro e Spal, in programma domani alle 20 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (Varese), sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera. Il fischietto lucano ha già incrociato i biancazzurri la scorsa stagione, in occasione della sconfitta per 3-1 sul campo dell’Arezzo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi di Palermo, Vincenzo Russo di Nichelino e dal quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo. Poi Antonio Di Martino di Teramo (Var) e Giuseppe Mucera di Palermo (Avar). A proposito, per la prima volta – in seguito alla novità annunciata nell’incontro del 2 maggio al centro Coni di Tirrenia – nei panni di Avar ci sarà un arbitro di C.

Playoff. Mercoledì si è disputato il secondo turno dei playoff di C, a gara secca. Albinoleffe-Atalanta Under 23 1-3, Arezzo-Vis Pesaro 0-1, Catania-Potenza 1-0, Crotone-Juventus Next Gen 0-0, Pescara-Pianese 2-1, Renate-Giana Erminio 1-2. Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale (andata domenica, ritorno 14 maggio): Atalanta Under 23-Torres, Catania-Pescara, Crotone-Feralpi Salò, Giana Erminio-Monopoli, Vis Pesaro-Rimini.