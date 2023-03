Varchi nelle reti, scatta la denuncia

Villette con giardino e un comune denominatore: la presenza di una recinzione rotta o divelta. A Borgo Punta i residenti in un primo momento non ci avevano fatto caso, poi hanno scoperto che i varchi erano presenti anche nelle recinzioni dei vicini. E così hanno iniziato a preoccuparsi. La conferma arriva da uno di loro: "Abbiamo denunciato l’accaduto alla polizia, che ora sta controllando con costanza la nostra zona – spiega Andrea Fioravanti –. Abbiamo trovato varchi simili in tutti i giardini, come se qualcuno si preparasse a mettere a segno una serie di furti in abitazione". Non solo. I residenti di Borgo Punta si sono affidati alla vigilanza privata: "In questo modo crediamo di aver aumentato la sicurezza della nostre famiglie. Insieme abbiamo trovato le risorse per la vigilanza privata. Ringraziamo, ovviamente, la polizia di stato per i controlli". La scia delle razzie continua in città: a Pontegradella, in via Droghetti, l’altra sera, si è verificato l’ennesimo furto in abitazione con un bottino modesto da parte dei ladri.