Varese racconta Hannah Arendt per parlare di colpe e resposabilità

"Qual è la nostra colpa per azioni commesse in nostro nome da governi o gruppi politici? Quali sono le strategie dei regimi totalitari?". Sono alcune delle domande a cui tenterà di dare risposta la conferenza di Federico Varese dal titolo ’Colpa organizzata e responsabilità universale: Hannah Arendt, ieri e oggi’ in programma oggi alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. L’incontro, a cura dell’associazione ’Amici della biblioteca Ariostea’, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Alle domande attuali, di fronte alle sfide etiche e morali del nostro tempo, aiuta a rispondere Hannah Arendt, autrice del saggio ’Colpa organizzata e responsabilità universale’, pubblicato nel 1945 (in italiano in ’Antologia. Pensiero, azione e critica nell’epoca dei totalitarismi’, a cura di Paolo Costa, Feltrinelli). Hannah Arendt – filosofa tedesca della politica, naturalizzata statunitense – è uno dei nomi più importanti a livello globale. Filosofia e politica si intrecciano con psicologia e sociologia, andando a proporre una riflessione sempre attuale. Federico Varese presenterà la riflessione della filosofa tedesca, facendo particolare riferimento al caso della resistenza in Russia contro il regime di Putin, discusso nel suo volume ’La Russia che si ribella’ (Altra economia 2024). Federico Varese, nato a Ferrara, è professore di criminologia, direttore del dipartimento di sociologia dell’università di Oxford, e senior research fellow del Nuffield college. Ha diretto la rivista ’Global crime’, scritto per il ’New York Times’ e il ’Times’ di Londra. Collabora con il ’Times literary supplement" e ’La repubblica’. Tra le sue principali opere spiccano ’The Russian mafia’ (2001), ’Mafie in movimento’ (Einaudi 2011), Vita di mafia’ (Einaudi 2017) e La Russia in quattro criminali’ (Einaudi 2022). Per info: http://archibiblio.comune.fe.it/