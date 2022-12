Variazioni di Bilancio, arriva l’ok "Così diamo risposte ai ferraresi"

"Tre variazioni di bilancio che cubano complessivamente oltre nove milioni di euro con un unico scopo: dare nuove risposte a tutti i ferraresi. La ratifica approvata in Consiglio Comunale è il frutto di un lavoro intenso, sinergico e condiviso fra gli uffici comunali, che nelle ultime settimane hanno moltiplicato gli sforzi per consentire di tagliare un traguardo importante per il bene di tutti i ferraresi". Così l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini, al termine della seduta assembleare che ha ratificato le tre variazioni che consentono di dare seguito e destinare nuove risorse per gli investimenti programmati dall’Amministrazione comunale. "L’azione amministrativa non si è mai bloccata e ci porta a toccare, per il 2022, la quota di circa 30 milioni di risorse comunali per investimenti per la nostra città. Una cifra senza precedenti, raggiunta in un periodo post pandemico e in cui i costi energetici per il nostro ente sono sostanzialmente raddoppiati" prosegue ancora Fornasini. Nel dettaglio, con le tre variazioni verrà finanziato il rinnovo del contratto del personale comunale - che pesa per circa 2 milioni e mezzo -, verrà garanta la continuità dei servizi erogati dalle piscine comunali e verrà dato seguito al piano di investimenti di manutenzione programmato per l’intero territorio. "Ad oggi – spiega l’assessore – avevamo già impegnato quasi 8 milioni di euro di interventi, tuttora in fase di realizzazione, per la manutenzione straordinaria di strade, piazze, percorsi ciclabili in città e nelle frazioni. Oggi quell’impegno aumenta. Destiniamo infatti altri 840mila euro per gli investimenti per la messa in sicurezza della viabilità, per la riqualificazione di piazze, strade e marciapiedi del centro e del forese, e per dare seguito al programma che porterà alla manutenzione di tutti i parchi delle frazioni. E non solo, perché con il sostegno ai gestori delle piscine di via Bacchelli, via Beethoven e via Pastro, messi in ginocchio prima dalla pandemia e poi dall’aumento delle utenze, di fatto ne abbiamo salvato l’attività".

In arrivo anche benefici per il patrimonio bibliotecario e museale della città. Il progetto comunale ‘Virtual 3D’ volto alla riqualificazione del museo di Storia Naturale, tramite la promozione e la divulgazione dei suoi tesori, è stato infatti approvato dalla Regione Emilia-Romagna la quale cofinanzierà con 7.700 euro l’intervento da 11mila euro. Altri 176mila euro serviranno a migliorare gli allestimenti del museo Schifanoia e della gipsoteca Arrigo Minerbi, e per dotare di nuove strumentazioni tecnologiche e informatiche la sala Agnelli della biblioteca Ariostea, e di nuovi arredi per le biblioteche comunali Luppi, Rodani, Bassani e Niccolini. L’ammontare è dato dai quasi 69mila euro di risorse comunali a cui vanno sommati circa 107mila euro di fondi regionali.