Vasche della piscina, oltre mezzo milione per sistemarle

Serviranno 600 mila euro per la sistemazione del rivestimento delle vasche della piscina, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione in corso. Il sindaco Dario Bernardi anticipa i dettagli dell’operazione, iscritta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale: "In progetto era prevista una semplice sistemazione, ma i tempi del cantiere si sono allungati molto, in modo indipendente dalla nostra volontà, e questo ha esposto le vasche alle intemperie per molto più tempo, rendendo necessario un rifacimento completo dei rivestimenti e delle parti adiacenti. Inoltre, gli scavi e i lavori sicuramente invasivi nella zona vasca per realizzare le fondazioni della nuova struttura di copertura hanno esposto per lungo tempo anche le tubazioni degli impianti di distribuzione acqua, tubazioni che potrebbero essere anche in parte recuperabili; gli scavi tuttavia le hanno intercettate e si è potuto constatarne lo stato, decidendo di sostituirle integralmente per un miglior funzionamento". Di qui la necessità dell’intervento, che riguarda, tra le altre lavorazioni, le dorsali di distribuzione della rete delle immissioni, aspirazioni e scarichi dalle vasche di compenso, e le tubazioni da collocarsi al di sotto del piano spiaggia risultate danneggiate, dunque implica una revisione complessiva dell’impiantistica di trattamento acqua. "Questo – riprende il sindaco - dà occasione di intervenire con un nuovo progetto impiantistico".

f. v.