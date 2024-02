Vasi, unguentari e coppe. Nuovi reperti al museo

Vasi, unguentari, crateri e coppe provenienti dell’antica città etrusca di Spina, frutto di recuperi effettuati dalle forze dell’ordine tra il 1924 e il 1965, andranno ad arricchire la collezione del Museo Delta Antico di Comacchio. Ben 160 reperti che potranno essere ammirati da visitatori e appassionati di archeologia e storia. Il loro arrivo è stato possibile a seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Comacchio e la Direzione regionale musei Emilia-Romagna. I reperti, così, andranno ad arricchire la sezione etrusca della collezione museale che può vantare già una ricca esposizione di pregio. "È un altro momento storico per il nostro museo che si arricchisce di ben 160 reperti di alto valore scientifico, che segue quello del maggio 2022 quando sono giunti a Comacchio i vasi attici e i corredi delle tombe 579 e 19C, per complessivi 64 reperti – commenta l’assessore alla Cultura, Emanuele Mari –. Questi risultati sono il frutto della proficua collaborazione tra i musei di Comacchio e Ferrara, che continuerà anche nel prossimo futuro". Come viene osservato dal direttore del Delta Antico Marco Bruni, "il museo deve essere una realtà dinamica, in continua evoluzione. Lavoriamo per ampliare la nostra collezione e per far conoscere sempre più la storia di Comacchio".

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo risultato che vede ancora rafforzarsi i rapporti di collaborazione positiva e costruttiva tra Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e Museo Delta Antico, tra la Direzione regionale musei Emilia Romagna e il Comune di Comacchio – aggiunge il direttore dell’Archeologico Tiziano Trocchi –, nel comune intento di valorizzare al meglio il patrimonio archeologico straordinario che l’antica Spina etrusca ci ha restituito, portandolo a conoscenza di un pubblico sempre più vasto". Il Museo Delta Antico, dunque, prosegue il suo percorso di crescita ponendosi come punto di riferimento nel panorama culturale, archeologico e museale e registrando un continuo aumento di visitatori sia italiani che stranieri. Importanti sono anche le diverse iniziative organizzate per bambini, con attività laboratoriali che consentono ai giovani di entrare in contatto con la storia.

