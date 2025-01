Vassallo e gli "anni bui" nel Triangolo della morte. Trump e gli oligarchi

Caro Carlino, a proposito dell’Appuntato Vassallo ricordo che egli nell’agosto 1944 venne deportato in un campo di lavoro nazista, da cui tornò per essere trucidato da…”ignoti” (così furono descritti) l’8 maggio 1945. Furono tempi bui in Italia, in Istria ed in altri luoghi: omicidi ed esecuzioni sommarie a sfondo politico di civili e sacerdoti fino al 1949, da cui il termine “Triangolo della Morte” dato ad un’area dell’Emilia Romagna, civili infoibati in Istria, stupri, cose orribili e impunite, dimenticate. Periodo in cui omertà, silenzi, terrore erano comuni nelle nostre zone. Ricordiamoci anche di certi colpevoli di omicidi che, aiutati, trovarono rifugio oltre la Cortina di Ferro. Ci vollero decenni, nonostante le resistenze di certe parti politiche, affinchè tali orrori venissero alla luce. Tanti anni per portare alla luce verità nascoste. Fa riflettere pertanto la differenza tra tale spazio temporale e il breve lasso di tempo occorso per portare alla luce “ipotetiche verità” sulla vicenda dell’Appuntato Vassallo, conclusasi con il suo assassinio nel maggio 1945.

Marco Leati

* * *

Caro Carlino, ora che Trump si è insediato alla Casa Bianca con il suo entourage e qualche magnate del web e dell’ industria, ecco la Sinistra italiana paventare il pericolo fascista. Eppure i magnati delle telecomunicazioni mondiali (Bill Gates, Cook, Zuchenberg Musk e non solo) sono diventati miliardari grazie alle scoperte geniali di Guglielmo Marconi e alle capacità di sviluppo tecnologico del proprio paese. Ma, come ci racconta la storia, le intuizioni di Marconi trovarono all’epoca poco credito proprio nella sua città natale, Bologna, tanto che, per sperimentarle, dovette migrare in Inghilterra. Anche Fermi con le sue scoperte geniali sull’energia nucleare pulita trovò credito in Europa e nel mondo, ma non in Italia dove il nucleare pulito fu bandito dalla Sinistra nel 1987. Da troppi anni la Sinistra italiana è ostile a chi crea ricchezza, lavoro e benessere. Non è un caso che tutte le grandi Aziende sono finite agli stranieri. Per anni con lo slogan : “Ce lo chiede l’ Europa”, la Sinistra ha giustificato tutto quello che chiedeva l’Ue. E mentre l’Europa si mangiava le nostre Aziende, all’Italia rifilava migranti e clandestini. Ora che il Governo del Paese mostra un sussulto di orgoglio in onore di uomini e donne che hanno dato tanto alla scienza, alla tecnologia, all’economia, alla cultura e all’arte, ecco levarsi le voci stonate della vecchia politica pauperista ed evocare il pericolo fascista.

b. b.