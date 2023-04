Vasto incendio in una ex fungaia, le fiamme distruggono un’auto

POGGIO RENATICO

Vasto incendio ieri pomeriggio in un’ex fungaia di via Montanari, sul territorio comunale di Poggio Renatico. Le fiamme sono divampate poco dopo le 17.30 all’interno di una delle serre che compongono la struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti con due unità: un mezzo e un’autobotte e per fortuna sono riusciti a domare le lingue di fuoco in tempo affinché non attaccassero anche altre serre che si trovavano nelle vicinanze.

Il rogo ha completamente distrutto un’autovettura che era ricoverata all’interno della sera andata a fuoco. Ancora sconosciute le origini del rogo.

Sarà compito proprio dei vigili del fuoco capire da che cosa è stato originato e, di conseguenza, se possa essere di origine dolosa o colposa.