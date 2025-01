I vecchi compagni di Bergamini: “Finalmente è emersa la verità”

Ferrara, 13 gennaio 2025 – In quel campo, dove tanti anni fa è cominciato tutto, amici, concittadini della piccola frazione di Boccaleone di Argenta e gli ex compagni del Cosenza si sono ritrovati ieri, per ricordare l’amico e compagno Denis Bergamini, l’ex calciatore del Cosenza ucciso nel 1989. A distanza di pochi mesi dalla sentenza che ha condannato l’ex fidanzata Isabella Internò a 16 anni di carcere in primo grado, la sorella Donata e gli amici di un tempo hanno organizzato una rimpatriata, con due appuntamenti, al campo sportivo e al cimitero di Boccaleone.

Un gesto simbolico, alla fine di una battaglia legale infinita, “per la quale ringrazio ancora una volta l’avvocato Fabio Anselmo e il suo staff – ricorda Donata Bergamini –, perché lui è stato minacciato e io sono stata pedinata durante le udienze. Ma nonostante tutto non si è fermato. Oggi per noi è una giornata speciale, abbiamo organizzato tutto venerdì e non è stato affatto facile, perché come potete immaginare ci sono persone che vengono da tutta Italia e non hanno voluto perdere questa giornata”.

11 foto I giocatori del Cosenza sulla tomba dell’amico ucciso dopo la condanna dell’ex fidanzata. Da Padovano a Simoni: “Gli è stata restituita la dignità, speriamo sia solo un primo passo”

“Eravamo un gruppo speciale in quel Cosenza – ricorda il portiere ferrarese Luigi Simoni –, per questo siamo ancora qui, tutti insieme a distanza di così tanti anni. Il giorno della sentenza ci siamo detti che dovevamo trovarci a Boccaleone, per rendere omaggio a Denis, e così è stato. Ci hanno detto di tutto in questi anni, ma finalmente la verità è venuta a galla, speriamo sia solo un primo passo”.

La storia più significativa è probabilmente quella di Michele Padovano: lui che con la Juventus ha alzato la Coppa dei Campioni nel 1996, che ha chiamato suo figlio Denis in onore dell’amico scomparso 35 anni fa, e che ha vissuto sulla sua pelle la malagiustizia. “Sono felice che sia stata ristabilita la verità attorno alla morte di Denis – sono state le sue prime parole questa mattina –, perché nessuno di noi ha mai creduto nemmeno per un attimo alla tesi del suicidio. Lo scorso ottobre gli è stata restituita la dignità che meritava un uomo come lui”. Arrestato nel 2006 con accuse pesantissime legate allo spaccio di droga, Padovano ha visto la sua vita e la sua reputazione macchiate da 3 mesi di carcere e 8 anni di domiciliari, prima dell’assoluzione definitiva, dopo 17 anni di battaglie.

“Ma nonostante tutto, continuo a credere nella giustizia”, conclude.