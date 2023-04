Vecchia scuola, insieme per deciderne il futuro

RENAZZO

Sulla vecchia scuola di Renazzo il Comune ha lanciato una ricerca di idee per capire cosa fare con gli spazi ora vuoti. Con lo slogan "Ma che cosa ci fanno lì?" è stato dunque dato il via a un percorso partecipato con la cittadinanza, le associazioni e il Comune chiedendo idee per far rivivere le scuole chiedendo la collaborazione del Paese, percorso che prenderà vita ngiovedì 20, il 4 e 18 maggio e il primo, 15 e 19 giugno alle 18. "La ex scuola può essere tantissime cose, ma di sicuro una testa sola ci prende meno di tante teste insieme – spiega l’assessore Vito Salatiello (foto) - Nasce da qui l’idea di organizzare un piccolo percorso partecipato per disegnare assieme alla cittadinanza, al mondo associativo, sportivo e di rappresentanza civica di Renazzo e dintorni quello che sarà il miglior modo di utilizzare la vecchia scuola di Renazzo. Siamo infatti convinti che la partecipazione civica funzioni tanto meglio quando sia lo stesso tessuto locale a dare impulso alle cose".