"Vedette, frasi in codice e rifugi Al grattacielo una piazza di spaccio"

Nel giardino ai piedi del Grattacielo esisteva "una piazza di spaccio" gestita da nigeriani che "operavano in maniera stabile e organizzata, garantendo quotidianamente l’approvvigionamento di stupefacenti agli assuntori che si recavano in Gad". Parole che fino a non molti anni fa potevano uscire dalle bocche di residenti esasperati, oggi compaiono nero su bianco negli atti di un giudice. Sono frasi estrapolate dalle motivazioni della sentenza di primo grado del processo ‘Wall Street’, nato dalla maxi inchiesta che per prima ha messo sotto la lente il giro di droga ai piedi delle due torri impiegando poliziotti sotto copertura, intercettazioni e telecamere nascoste.

A metà aprile il tribunale ha emesso la sentenza. Il giudice Giulia Caucci ha firmato sedici condanne (con pene che vanno da un minimo di sette mesi a un massimo di sette anni) e un’assoluzione piena. Nelle 160 pagine di motivazioni, il tribunale ricostruisce le dinamiche, il radicamento e il modus operandi degli spacciatori attivi nel fazzoletto verde su cui oggi, dopo i duri colpi inferti alla criminalità nigeriana, sorge il parco Marco Coletta. Tra quegli alberi a un passo dalla stazione e dal centro c’era una presenza costante di soggetti che gestivano il traffico illecito, "anche tramite la possibilità di ordinare telefonicamente ulteriori dosi, che venivano confezionate in abitazioni in prossimità dei giardini". Sono stati inoltre riscontrati una "suddivisione dei compiti" tra i pusher, l’uso di un linguaggio in codice e "la presenza di luoghi per occultare e custodire la droga in attesa degli acquirenti". Il tutto "sotto il costante controllo" di nigeriani, i quali a volte avevano anche "il ruolo di vedetta". Insomma, il giudice descrive una "rete stabile" fatta di piccoli spacciatori che garantiva la droga a "una platea indifferenziata di acquirenti", di soggetti che si ponevano "a livello intermedio, custodendo lo stupefacente e preparando le dosi a seconda delle richieste" e di "figure apicali" che distribuivano la droga ai fornitori e organizzavano "i viaggi per il trasporto" delle sostanze. Per il tribunale non si può quindi parlare di spaccio "episodico", ma piuttosto di un gruppo capace di "rifornire un vasto mercato". I difensori degli imputati condannati hanno già fatto ricorso in Appello, anche se non è ancora stata fissata una data per il processo di secondo grado.

Federico Malavasi