Veglione di carnevale e fumetti. La città si prepara al ritorno dei carri

Il cartellone ‘Aspettando Carnevale’ offre tante iniziative sia per oggi che per domani, eventi per tutti i gusti e tutte le età capace di attirare un pubblico eterogeneo. Si comincia subito la mattina dalle 10.30 fino alle 18.30 al Red Special dove ieri è stata inaugurata la seconda edizione del Cento Special Comics con tante curiosità da scoprire e, in partnerchip, alle 10.30 alla Rocca c’è l’Inaugurazione di "Nuvole in Rocca", mostra di tavole originali di fumetti. Continuando con l’arte, ci si sposta poi in Pinacoteca dove alle 11 c’è l’inaugurazione della mostra di Clara Brasca "Le Sibille" a cura di Valeria Tassinari Presidente Centro Studi Internazionale Il Guercino. Ingresso gratuito. E via di nuovo verso il Castello della Rocca perchè alle 11 inizierà la ‘La passeggiata dei pianeti’ a cura degli Astrofili Centesi. Giusto il tempo del pranzo e per gli amanti dei francobolli, dalle 14 alle 19 in Partecipanza Agraria di Cento, in C.so Guercino 49/1 prende vita la XXVII Mostra filatelica e cartofila con tanto di annullo filatelico sul Carnevale. Basta raggiungere la periferia ed ecco che dalle 15 alle 18 ci saranno le visite guidate al Museo Agostino Merighi, il museo del trattori d’epoca costruiti nel centese. Ingresso e visita gratuiti, prenotazione obbligatoria al 348/6018099. Per le 16, invece, in Pinacoteca c’è ‘E tu che maschera sei?’, progetto didattico per bimbi e alla stessa ora, al Cinema Don Zucchini, Corso Guercino ecco ‘Re, Regine e Marionette’ ovvero il Carnevale della Città di Fermo raccontato attraverso i suoi personaggi caratteristici in uno spettacolo con attori e marionette a cui seguirà l’incontro tra la maschera tradizione Mengone Torcicolli e Tasi. Alle 17 tutti in Rocca per il Concorso Cosplay mentre alle 17.30 in Pinacoteca arriva la visita guidata tematica e gratuita ‘Donna. Rappresentazioni d’arte’ mentre alle 18 in Chiesa San Sebastiano e San Rocco, il concerto ‘Il Duo classico’ con musiche anche di Campagnoli, eseguite da Cosimo Quaranta alla viola e Lisa Redorici al pianoforte. Gran finale di giornata alla Pandurera con il veglione di carnevale: dalle 20.30 aperitivo a buffet con spettacolo delle Queen Sister Show e Simona Sventura e ovviamente, il dress code richiesto è quello dell’abito di carnevale. Poi domani, tutta da vivere iniziando fin dalle 10 al museo Merighi, le rievocazioni storiche in Rocca, alle 10.30 in piazza l’esibizione dell’Istituto Musicale Lamborghini di Renazzo e il C.S.R. Ju Jitsu Italia, al Red Special il Cento Special Comics e la mostra in Rocca.

Laura Guerra